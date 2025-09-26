Video: escrachan y tiran botella a Peña durante recorrido en hospital del IPS

Pacientes que estaban aguardando en la sala de espera del nuevo Centro de Hemodiálisis Ambulatorio del IPS escracharon a Santiago Peña, Presidente de la República, cuando realizó el recorrido por el lugar.

“Buen día ha de ser para vos, presidente. Nde la reiko porãva; ore, desastre (vos estás bien, nosotros desastre). Bandido. Cinco horas para esperar, bandido, ladrón. Bandido, fuera. Fuera, bandido”, dijo una de las pacientes en el momento en el que el mandatario ingresó al centro asistencial y saludó a los presentes.

Después la mujer desafió a los demás pacientes a hacer su reclamo. “Ustedes le tienen miedo, por eso no se expresan”, instó.

La deuda histórica del Estado paraguayo con el ente asciende a US$ 641 millones, de los cuales US$ 113 millones corresponden al gobierno de Peña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: IPS: Gobierno de Peña debe más de US$ 113 millones y deuda histórica suma US$ 641 millones

Inversión en banco de exsocios

Además, también se critica al gobierno cartista por las inversiones de los fondos de la previsional en el banco del grupo del cual Peña tenía acciones estando en función de presidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El banco de los exsocios del presidente Santiago Peña, ueno bank, pasó de G. 70.000 millones del IPS en setiembre de 2023 a G. 2,19 billones (US$ 281 millones) de fondos de la previsional colocados en CDA, bonos y depósitos a la vista, para mayo de este año, que representa un crecimiento de 3.035 % en 20 meses.

Sin embargo, el presidente Santiago Peña respondió a estos reclamos defendiendo a sus exsocios en ueno bank y calificó de mentira el direccionamiento de los fondos del IPS, como el aumento en 20 meses con un crecimiento de 3.035% del dinero de la previsional depositado en el “banco amigo”.

También cuestionaron la presentación reciente de un proyecto de ley que plantea aumentar el aporte de los jubilados y asegurados de IPS en 1,5% para cubrir el pago adicional a los jubilados.