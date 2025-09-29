Exitoso arranque del Seminario “Herramientas para la buena comunicación” que continuará el 25 de octubre

La organización es conjunta entre el CVP (Club Veteranos de Prensa) y FAP (Futbolistas Asociados del Paraguay), con el respaldo de ABC Color. Las jornadas que restan son las de los sábados 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre, de 8:30 a 11:00 en cada ocasión, en las instalaciones de Zielo Hotel (Madame Lynch 2833 casi Aviadores del Chaco).

El Seminario está orientado a periodistas activos y estudiantes de medios de comunicación, aunque admite la participación de interesados en general. Las inscripciones, que no tienen costo, estarán aun abiertas para la segunda fecha del programa, puesto que se estableció como exigencia para la expedición de certificados, que los asistentes deberán estar presentes en al menos tres de las cuatro jornadas del mismo.

Las anotaciones de quienes no participaron de la jornada inaugural, se recibirán de modo presencial el sábado 25 de octubre, en la sede del seminario, a partir de las 8:00. Para mayores informes, el teléfono habilitado es el 0981 462494.

El pasado sábado, tras las palabras de apertura de Gustavo Rojas Bogarín, presidente del CVP, el primer módulo fue desarrollado por Bernardo Neri Fariña, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, quien desmenuzó los numerosos vicios en los que incurrimos al escribir y hablar en el idioma español.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con ejemplos muy concretos, Neri Farina, columnista dominical de ABC Color, fue desnudando errores habituales que consciente o inconscientemente se cometen, explicando además el origen de los mismos. Recomendó que además de asistir a citas como la del seminario en curso, lo más importante para erradicar el mal empleo del idioma es la lectura de materiales bien escritos, entre ellos libros y algunos periódicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fue conmovedora la presencia entre los participantes de la jornada inaugural del seminario de la Lic. Mirian Soledad Acuña, quien pese a sus limitaciones motrices, apoyada en su andador, llegó temprano hasta el noveno piso del Zielo Hotel y permaneció hasta el cierre de la didáctica charla de Neri Farina.

Fue destacable igualmente la asistencia de Edelina Martínez Peña, quien llegó desde Ciudad del Este, donde se desempeña como productora del programa Algo que Decir conducido por el periodista Carlos María Vera en Radio Corpus, de la capital altoparanaense.

Mabel Rehnfeldt, el 25 de octubre

En la segunda cita, la primera expositora será Mabel Rehnfeldt, conductora de A la gran 730 (Radio Cardinal y ABCtv), periodista de investigación con sello inconfundible, veraz, certero y único en el ramo, quien hablará desde las 8:30 sobre su especialidad. Luego, a partir de las 09:45, será el momento de Hugo Vigray, periodista, locutor, libretista y asesor de comunicación.

El contenido de los tres jornadas restantes del Seminario, es el siguiente:

* Módulo 2 (25 de octubre): Tema A (08:30): Informar con datos ciertos, protegiendo la fuente Disertante: Mabel Rehnfeldt, periodista de investigación de ABC Color. Tema B (09:45): Comunicación corporativa e institucional. Disertante: Hugo Vigray, especialista en asesoría de prensa, publicista y libretista.

* Módulo 3 (15 de noviembre): Tema A (08:30): Lenguaje técnico de Economía al alcance de todos, Disertante: Enrique Ocampo, analista económico, ex funcionario del BCP. Tema B (09:45): El futbolista: Éxito, fama, infortunio y olvido. Mesa Redonda: Rogelio Delgado, Paulo Da Silva, Roberto Fernández y Francisco Arce. Moderador: Ramón Hicks.