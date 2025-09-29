Nacionales

Fernando de la Mora: desfile conmemorativo de la Batalla de Boquerón, sobre Ruta PY02

Estudiantes de distintas instituciones de Fernando de la Mora desfilan hoy en homenaje a los combatientes de la batalla de Boquerón, punto clave de la Guerra del Chaco. La avenida Mariscal Estigarribia está cerrada frente a la Municipalidad de Fernando de la Mora hasta las 11:00.

29 de septiembre de 2025 - 09:36
Un tramo de la avenida Mariscal Estigarribia (Ruta PY02) en Fernando de la Mora se encuentra bloqueada al tránsito vehicular en la mañana de este lunes feriado por la realización de un desfile conmemorativo de la batalla de Boquerón, uno de los episodios clave de la Guerra del Chaco que enfrentó a Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935.

La avenida está bloqueada a la altura de la sede de la Municipalidad de Fernando de la Mora y permanecerá cerrada al tránsito de vehículos hasta las 11:00.

El desfile reúne a estudiantes de varias instituciones educativas que se suman al homenaje a los combatientes que lucharon en Boquerón.

“Pelear por un país mejor”

Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora, dijo a ABC Color que el homenaje a los combatientes que pelearon en la Guerra del Chaco debe ir más allá de un desfile y que hay emularlos “peleando por un país mejor cada día”.

“Hoy necesitamos más que nunca estar unidos, fuertes, para mejorar el bienestar de cada ciudadano paraguayo”, dijo.

