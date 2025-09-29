Fernando de la Mora: desfile conmemorativo de la Batalla de Boquerón, sobre Ruta PY02

Estudiantes de distintas instituciones de Fernando de la Mora desfilan hoy en homenaje a los combatientes de la batalla de Boquerón, punto clave de la Guerra del Chaco. La avenida Mariscal Estigarribia está cerrada frente a la Municipalidad de Fernando de la Mora hasta las 11:00.