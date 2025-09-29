Indígenas cierran la Ruta PY-05 en Amambay y adelantan que será hasta las 18:00

Los nativos del Departamento de Amambay están apostados en Cruce Bella Vista y volvieron a adoptar como medida de protesta el cierre total de la Ruta PY-05. Adelantaron que el cierre será hasta las 18:00. Exigen reapertura de la sede central del Indi en Asunción y la destitución de su titular actual.