Indígenas cierran la Ruta PY-05 en Amambay y adelantan que será hasta las 18:00

La movilización de pueblos indígenas sigue su curso y en ese marco, los manifestantes del departamento de Amambay decidieron volver a cerrar la Ruta PY-05 que une este departamento con el de Concepción. Los líderes manifiestan que la arteria estará cerrada hasta las 18:00 horas, pero con la promesa de regresar durante los próximos días en horario diurno hasta que sus reclamos sean tenidos en cuenta por el Gobierno. Varios conductores de vehículos, entre los que se encuentran unidades de transporte de pasajeros, están varados en el lugar.
“Ya no confiamos en el presidente”, afirman
Silvino Mendoza, uno de los líderes indígenas, señaló que el actual presidente del Indi Juan Ramón Benegas, cometió una falla con las comunidades indígenas al cerrar la oficina central de la institución. “Si se reabre la oficina central y cambian al presidente del Indi, no vamos a tardar media hora en abandonar la ruta y volver a nuestras casas”, afirmó Mendoza.
Lea más: Indígenas continuarán protestas exigiendo destitución del presidente del Indi
Solo pasan ambulancias
Dentro de la dura medida de protesta adoptada por los indígenas, el único vehículo que tiene paso permitido es una ambulancia transportando a un enfermo. “Solo pasan las ambulancias o vehículos particulares en los que se esté transportando enfermos”, aseveró el líder indígena.
