Médica inspecciona a manifestantes aprehendidos en la Agrupación Especializada

Los manifestantes aprehendidos por la Policía Nacional durante la manifestación de la Generación Z, y que se encuentran en la Agrupación Especializada, fueron inspeccionados en la tarde de este lunes por la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos.

Indicó que son 27 los aprehendidos que se encuentran en la mencionada institución policial, de los cuales, 12 de ellos cuentan con lesiones.

“La mayoría tiene escoriaciones, tipo rasguños o quemaduras por contacto que probablemente fue por el asfalto o algún elemento con el que contaban los policías, también tienen contusiones y hematomas”, especificó.

Respecto al estudiante de medicina del sexto año de la UNA, Nelson Royg, que fue atropellado por la motocicleta de los Lince, cuenta con una contusión en la rodilla y múltiples escoriaciones.

Refirió que el estudiante se encontraba con el uniforme y una mochila con vendas otros elementos por si los manifestantes necesitaban.

Agregó que fue trasladado hasta el Hospital de Barrio Obrero donde le hicieron estudios, teniendo en cuenta los dolores que tenía. Ella acompañó el procedimiento y regresaron a la Agrupación Especializada.

“Lo que todos tienen en común son escoriaciones a nivel del cuello y de las muñecas, por las esposas que fueron apretadas fuertemente. Doce de ellos fueron agredidos", indicó.

Calificó el hecho como torturas físicas y enfatizó que también podría haber consecuencias psicológicas. “Si eso no es tortura, qué más va a ser tortura”.

La médica comentó que los aprehendidos indicaron que se manifestaban pacíficamente, que no se resistieron.

Entre los detenidos no hay menores de edad, la franja es entre los 18 y 23 años, aunque uno de ellos tiene 27.

Comentó que uno de los aprehendidos no es manifestante, pero fue encontrado en la calle y llevado entre las demás personas. El hombre cuenta con antecedentes policiales.

Se presentó de manera voluntaria

“Yo vine espontáneamente acá, me enteré por los medios de prensa, vine acá a ponerme a disposición de ellos. Hay que decir que me permitieron pasar sin ningún tipo de problema y a realizar el examen físico a todos ellos, tengo también la lista de los que no presentan lesiones físicas, pero hay dos de ellos que sí presentan lesiones psicológicas que hicieron un síndrome de ansiedad generalizada y que también fueron asistidas por la gente de derechos humanos, vinieron los psicólogos”, comentó la profesional de la salud.