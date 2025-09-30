Ayolas: lombriceros exigen el traslado de la fiscal y la liberación de carga incautada

La protesta de recolectores y vendedores de lombrices comenzó aproximadamente a las 13:30 frente a la unidad fiscal del barrio San Antonio, en la ciudad de Ayolas. Los manifestantes denunciaron que la mercadería fue retenida la noche anterior de un transporte público con destino a Asunción, por disposición de la fiscal Stella Mary Cano, quien alegó que las lombrices habrían sido extraídas de una propiedad privada..

Alberto Luciano Gómez, vicepresidente de la Asociación de Lombriceros de Ayolas, afirmó que la carga no guarda relación con el conflicto que algunos recolectores mantienen con ganaderos de la compañía Boquerón, quienes los acusan de ingresar a sus predios para excavar y dañar las pasturas destinadas al ganado.

Los trabajadores también reclaman el traslado de la fiscal Cano, a quien acusan de hostigar al sector. “Los mismos no cuentan con otro ingreso económico para subsistir junto a sus familias”, señaló Gómez.

Por su parte, la fiscal Stella Mary Cano confirmó que el decomiso correspondió a tres cajas con lombrices enviadas hacia Asunción y que, según la denuncia, habrían sido extraídas de inmuebles particulares. Indicó además que un grupo de recolectores se presentó alegando ser los dueños de la mercadería y que pretenden demostrar que la carga fue obtenida en otro lugar.

Consultada sobre el pedido de su traslado a otra zona, Cano respondió que los manifestantes son libres de expresarse “como mejor consideren”.

