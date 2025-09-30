Con intensas lluvias se despide septiembre en Ayolas

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 5:00 con fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. Consecuencia del fenómeno, varios sectores de la ciudad y de la Isla Yasyretá sufrieron interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Cuadrillas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) trabajan desde tempranas horas para restablecer el servicio.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias se extenderán hasta el jueves. Para el viernes y sábado se espera un cielo mayormente nublado, mientras que el domingo y lunes se prevé el regreso de nuevas precipitaciones en la zona sur del país.

Productores conformes con las lluvias

Francisco Monzón, productor de hortalizas de la compañía Atinguy, expresó que las lluvias registradas en los últimos días resultan beneficiosas para la producción agrícola. Señaló que los cultivos de papa, sandía, melón y hortalizas en general se ven favorecidos con las precipitaciones.

“Es importante que tengamos lluvias en esta época del año porque favorecerán a la huerta y a las plantaciones de sandía, melón, papa y cebolla. Ya se acerca el verano y con ello la temporada de pocas lluvias”, destacó el agricultor.

