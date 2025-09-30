Bache en ruta acceso Sapucái-Villarrica provoca vuelco de vehículo

El incidente involucró a un vehículo Toyota Auris, color plata, año 2008, chapa N° AANY 051, guiado por Mirian Celeste Bóveda González, de 43 años, domiciliada en Lambaré.

Según el informe policial de la Comisaría 13ª de Sapucái, la conductora circulaba con dirección a Villarrica cuando, debido a la intensa lluvia registrada en la zona, impactó inesperadamente contra un bache en la ruta. Esto provocó que perdiera el control del vehículo, volcó en una cuneta al costado de la carretera.

Afortunadamente, Bóveda González salió ilesa del percance. Fue asistida en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios, a cargo del comandante Adolfo Martínez, quienes le realizaron los primeros auxilios. La conductora informó que se trasladó por sus propios medios a un centro asistencial para realizar estudios adicionales y descartar posibles lesiones internas.

El vehículo sufrió daños materiales considerables y quedó bajo resguardo de su propietaria. El hecho fue comunicado al Ministerio Público.

