Detienen a dos hombres tras intento de robo de un camión de bomberos en Sapucái

Los detenidos fueron identificados como Santiago Zárate Valdez (37), domiciliado en el barrio San Roque de la ciudad de Sapucái, y Javier Cáceres Olmedo (37), de la compañía Catalán del distrito de General Bernardino Caballero. Ambos fueron capturados en distintos puntos de Sapucái tras un trabajo de inteligencia policial.
El capitán del cuartel de bomberos, Adolfo Armando Martínez Mereles, relató a la Policía Nacional que el camión autobomba, color rojo, marca Isuzu, de procedencia japonesa y sin chapa, había quedado con las llaves puestas. Aclaró que suelen dejarlo así, ya que el cuartel no cuenta con chofer fijo ni portón de seguridad, y que, ante cualquier emergencia, los demás voluntarios deben tener acceso inmediato.
Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron una rápida intervención y lograron ubicar el vehículo, que había sido abandonado en una cuneta a escasos metros del cuartel. Gracias a las imágenes captadas por una cámara de circuito cerrado de la zona, se logró identificar a los presuntos autores, quienes fueron localizados y aprehendidos en la vía pública.
Luego, fueron trasladados a la Comisaría de Sapucái y puestos a disposición del Ministerio Público. Agentes del Departamento de Criminalística intervinieron en el lugar.
