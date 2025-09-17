Policiales

Detienen a dos hombres tras intento de robo de un camión de bomberos en Sapucái

SAPUCÁI. Dos personas fueron detenidas este miércoles por efectivos de la Comisaría 13.ª de este distrito, tras un intento de hurto de un camión de bomberos que estaba estacionado en el predio del cuartel. El hecho ocurrió alrededor de las 07:30.

Por Emilce Ramírez
17 de septiembre de 2025 - 18:01
Aprehenden a Santiago Zárate Valdez y Javier Cáceres Olmedo tras intento de robo de un camión de bomberos en SapucáiEmilce Concepción Ramirez Bogado

Los detenidos fueron identificados como Santiago Zárate Valdez (37), domiciliado en el barrio San Roque de la ciudad de Sapucái, y Javier Cáceres Olmedo (37), de la compañía Catalán del distrito de General Bernardino Caballero. Ambos fueron capturados en distintos puntos de Sapucái tras un trabajo de inteligencia policial.

Camión de bomberos recuperado a metros del lugar del hecho.

El capitán del cuartel de bomberos, Adolfo Armando Martínez Mereles, relató a la Policía Nacional que el camión autobomba, color rojo, marca Isuzu, de procedencia japonesa y sin chapa, había quedado con las llaves puestas. Aclaró que suelen dejarlo así, ya que el cuartel no cuenta con chofer fijo ni portón de seguridad, y que, ante cualquier emergencia, los demás voluntarios deben tener acceso inmediato.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría local, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron una rápida intervención y lograron ubicar el vehículo, que había sido abandonado en una cuneta a escasos metros del cuartel. Gracias a las imágenes captadas por una cámara de circuito cerrado de la zona, se logró identificar a los presuntos autores, quienes fueron localizados y aprehendidos en la vía pública.

Luego, fueron trasladados a la Comisaría de Sapucái y puestos a disposición del Ministerio Público. Agentes del Departamento de Criminalística intervinieron en el lugar.

