Detienen a dos hombres tras intento de robo de un camión de bomberos en Sapucái

SAPUCÁI. Dos personas fueron detenidas este miércoles por efectivos de la Comisaría 13.ª de este distrito, tras un intento de hurto de un camión de bomberos que estaba estacionado en el predio del cuartel. El hecho ocurrió alrededor de las 07:30.