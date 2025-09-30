Cerro Corá: líder indígena muere al caer de precaria balsa mientras intentaba cruzar el río Aquidabán

Un poblador y líder religioso de la comunidad indígena Pikykua del distrito de Cerro Corá, identificado como Narciso Solano Gómez (75), murió ahogado en aguas del río Aquidabán. Su cuerpo fue encontrado el lunes último y, según lugareños, cayó al cauce luego de perder el equilibrio mientras intentaba cruzar utilizando una precaria e improvisada balsa, empleada por la comunidad debido a la falta de un puente.

Uno de los líderes de la zona, Celso Valiente, lamentó lo sucedido con Narciso Solano Gómez. Resaltó que era un apreciado dirigente religioso de la comunidad indígena Pikykua, perteneciente al distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, distante a unos 55 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

“Lamentamos lo que pasó; el señor Gómez cayó al río mientras cruzaba utilizando la balsa; era un hombre de edad, un líder religioso que sabía mucho”, refirió Valiente.

Urge la construcción de un puente

Valiente destacó la necesidad urgente de construir un nuevo puente sobre el río Aquidabán, ya que cruzar con la balsa improvisada representa un peligro constante para los pobladores. Advirtió que, si no hay una respuesta concreta del Gobierno, la comunidad podría adoptar medidas de protesta.