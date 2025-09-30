Movilización indígena: otro día de cierre de ruta en Amambay

Un grupo de indígenas pertenecientes a diversas comunidades del pueblo Paî Tavyterã del departamento de Amambay siguen apostados sobre la Ruta PY-05 y mantienen cerrada la arteria en Cruce Bella Vista, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Los mismos mantienen la medida de protesta a la espera de una respuesta positiva a sus reclamos entre los que se destacan la reapertura de la oficina del Indi en Asunción y la salida del titular de dicha institución Juan Ramón Benegas. Los líderes anunciaron que el cierre de ruta será hasta las 18:00, todos los días hasta que sus reclamos sean tenidos en cuenta por parte del Gobierno.

Indígenas desafían al Gobierno

Los indígenas, entre ellos muchos niños y adultos mayores, están apostados en Cruce Bella Vista desde hace una semana. En la fecha, uno de los líderes lanzó un desafío al Gobierno ante la versión de que se intentaría un despeje de la Ruta PY-05. “Dicen que van a sacarnos de la ruta con policías; que vengan a intentar, vamos a darles pelea. no tenemos armas pero sabemos con qué darles pelea”, dijo Leonardo Valiente, quien se dirigió a los manifestantes.

Afectados lamentan la situación

El cierre de la Ruta PY-05 en Cruce Bella Vista afecta a conductores de vehículos que quieren llegar a destino todos los días. Camioneros, pasajeros y ciudadanos que viajan en familia o para cumplir con algún compromiso fuera de su ciudad, vienen sufriendo a diario la situación presentada en la zona y piden que las autoridades encuentren la forma de ponerle freno al drama del cierre de ruta.

