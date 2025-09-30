Nacionales

Temporal en Yaguarón destechó vivienda de madre e hijo policías

YAGUARÓN, departamento de Paraguarí. El fuerte temporal con intensas ráfagas de viento registrado este martes, alrededor de las 7:00, afectó a una vivienda ubicada en la compañía Guarapi, jurisdicción de este municipio. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 56 de la ruta PY01. Los afectados reportaron únicamente daños materiales.

30 de septiembre de 2025 - 11:17
El temporal destechó la vivienda.

La propiedad pertenece a la funcionaria policial Dolores Fabiola Flores Coronel, paraguaya, soltera, de 42 años de edad, y a su hijo, el suboficial Willian Imanol López Flores, paraguayo, soltero, de 20 años, ambos efectivos policiales destinados al Sistema 911 de Asunción.

El temporal ocasionó el destechamiento de la vivienda de chapa zinc y daños en la pared de ladrillo, dejando a la familia con pérdidas materiales considerables. Afortunadamente, madre e hijo resultaron ilesos del percance.

Los afectados manifestaron que con gran esfuerzo lograron construir su hogar y que ahora esperan ayuda solidaria para poder reparar los daños ocasionados por el fenómeno climático.

El hecho fue atendido por personal de la Comisaría local y por bomberos voluntarios de Yaguarón, quienes brindaron asistencia inmediata. Se informó que será elevado un reporte oficial sobre lo ocurrido.

