Temporal en Yaguarón destechó vivienda de madre e hijo policías

La propiedad pertenece a la funcionaria policial Dolores Fabiola Flores Coronel, paraguaya, soltera, de 42 años de edad, y a su hijo, el suboficial Willian Imanol López Flores, paraguayo, soltero, de 20 años, ambos efectivos policiales destinados al Sistema 911 de Asunción.

Lea más: Yaguarón: estudiante fue detenido con marihuana en su mochila dentro del colegio

El temporal ocasionó el destechamiento de la vivienda de chapa zinc y daños en la pared de ladrillo, dejando a la familia con pérdidas materiales considerables. Afortunadamente, madre e hijo resultaron ilesos del percance.

Los afectados manifestaron que con gran esfuerzo lograron construir su hogar y que ahora esperan ayuda solidaria para poder reparar los daños ocasionados por el fenómeno climático.

Lea más: Según Horacio Cartes, en Paraguay el que no trabaja es porque no quiere

El hecho fue atendido por personal de la Comisaría local y por bomberos voluntarios de Yaguarón, quienes brindaron asistencia inmediata. Se informó que será elevado un reporte oficial sobre lo ocurrido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy