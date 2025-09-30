Nacionales

Tormenta deja sin energía eléctrica a varios distritos de Paraguarí

CARAPEGUÁ, Tras la llegada de la tormenta que inició alrededor de las 6:30, varios distritos del departamento de Paraguarí quedaron sin energía eléctrica.

Por Emilce Ramírez
30 de septiembre de 2025 - 08:46
Tormenta deja sin servicio eléctrico a varios distritos del departamento de Paraguarí.
Tormenta deja sin servicio eléctrico a varios distritos del departamento de Paraguarí.EMILCE RAMIREZ

Las fuertes ráfagas de viento acompañadas de descargas eléctricas provocaron cortes del suministro en San Roque González, Quiindy, Quyquyhó, Ybycuí y Carapeguá.

Tras el temporal y ante la falta de energía eléctrica, varias instituciones educativas suspendieron las clases esta mañana.
Tras el temporal y ante la falta de energía eléctrica, varias instituciones educativas suspendieron las clases esta mañana.

Lea más: Me ha gustado esta nota en https://www.abc.com.py/nacionales/2025/09/22/carapegua-docente-jubilado-busca-apoyo-para-publicar-un-libro-gestado-durante-22-anos/

Pese a los reclamos de la ciudadanía, el servicio aún no fue restablecido. Algunas instituciones educativas de la región decidieron suspender las clases en la mañana de hoy como medida de precaución para resguardar la integridad de los estudiantes.

Lea más: Día de la Juventud: Falta trabajo porque “solo ellos están mejor”

Tras las torrenciales lluvias registradas en la zona, varios distritos, cuyos caminos vecinales son de terraplén, quedaron aislados ante la falta de un acceso de todo tiempo.

Caminos vecinales quedan destruidos con cada lluvia.
Caminos vecinales quedan destruidos con cada lluvia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado