Tormenta deja sin energía eléctrica a varios distritos de Paraguarí

Las fuertes ráfagas de viento acompañadas de descargas eléctricas provocaron cortes del suministro en San Roque González, Quiindy, Quyquyhó, Ybycuí y Carapeguá.

Pese a los reclamos de la ciudadanía, el servicio aún no fue restablecido. Algunas instituciones educativas de la región decidieron suspender las clases en la mañana de hoy como medida de precaución para resguardar la integridad de los estudiantes.

Tras las torrenciales lluvias registradas en la zona, varios distritos, cuyos caminos vecinales son de terraplén, quedaron aislados ante la falta de un acceso de todo tiempo.

