Vecinos de Mariano Roque Alonso denuncian peligro por abejas de producción en zona residencial

Un inmueble del barrio La Asunción cuenta con cuatro cajas de enjambres de abejas para aparente producción de miel. Los vecinos de las viviendas colindantes denuncian que esta actividad genera un riesgo permanente en la zona.

Según los denunciantes, tanto adultos como niños y mascotas sufren picaduras frecuentes.

El caso más grave ocurrió el jueves pasado, cuando el perro de una vecina murió tras ser atacado y recibir alrededor de 35 picaduras, de acuerdo con la denuncia presentada.

“Con pruebas en mano me fui a pedirle para que saque, pero siempre nos tomó en burla y para él nunca fue nada importante para sacar. Hoy es un perro, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Yo ya recibí montón de picaduras”, lamentó Alfredo Ferreira, vecino.

Exigen intervención de autoridades

Los afectados aseguran que el propietario responde con evasivas y condiciones inaceptables. Entre ellas, habría pedido que repongan el costo de cada caja, estimado en G. 2 millones, o que lo ayuden a mudar las colmenas, pese a los reclamos con pruebas documentadas.

Los vecinos piden la intervención urgente de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), ya que el propietario —identificado como José Rachi— se niega a retirar las cajas de abejas de su propiedad.