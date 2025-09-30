Video: raudales peligrosos en zona de obras inconclusas de “Nenecho”

Raudales peligrosos se forman en varias zonas de la capital del país, sobre todo, donde las obras de Óscar “Nenecho” Rodríguez quedaron inconclusas, entre ellas, sobre la Avenida General Santos y Teniente Genaro Ruíz.

Ante la falta de un desagüe pluvial al agua de la lluvia se acumula formando el raudal que sube a la vereda.

Automovilistas y transeúntes son los más afectados, sin dejar de mencionar a los propietarios de inmuebles.

Lea más: Video: fuertes raudales en el barrio San Pablo de Asunción

Semáforos sin funcionar

Además del raudal, la lluvia caída en la mañana de hoy generó que varios semáforos de la ciudad dejen de funcionar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los semáforos que se encuentran sobre la avenida Perú desde Azara hasta Mariscal López se encuentran fuera de servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Once puntos peligrosos en Asunción

La Municipalidad de Asunción compartió un mapa de los once puntos peligrosos en días de lluvia.