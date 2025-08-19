Video: fuertes raudales en el barrio San Pablo de Asunción

Varios raudales fueron observados hoy a lo largo de la Asunción por la intensa lluvia que se registró esta mañana.
En medio de los II Juegos Panamericanos Junior, esta es la escena que pueden ver los extranjeros en la capital de nuestro país: una ciudad abandonada.
Un vecino del barrio San Pablo compartió una serie de videos en los que se puede observar una fuerte corriente que representa un peligro enorme para cualquier persona o vehículo, ya que hay varios antecedentes de destrozos e incluso fallecimientos por estas condiciones.
Desagües de Nenecho
Según el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, los desagües pluviales iniciados este año por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), no pasan del 3% de ejecución, esto en medio de varias fallas en los proyectos.
Asimismo, con los bonos G8, emitidos en 2022 por G. 360.000 millones, se prometieron ocho cuencas, pero solo cuatro comenzaron y apenas avanzan, por lo que los raudales continuarán marcando su presencia en la ciudad.
