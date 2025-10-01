Desaparece mujer de 86 años en Santa Rosa, Misiones

La Comisaría 5ta de Santa Rosa informó que el hecho fue reportado alrededor de la 01:00 horas a través de una denuncia realizada por Milda Giménez, de 48 años, residente del barrio San Isidro de esta ciudad. Según la denuncia, su madre, María Giménez, quien padece Alzheimer, desapareció en las primeras horas del miércoles.

La mujer señaló que notó la ausencia de su madre cuando, alrededor de la 01:00, se levantó para verificar su estado y descubrió que no se encontraba en su habitación. Inmediatamente, comenzó a buscarla por los alrededores, pero no pudo dar con su paradero. Hasta el momento, la ubicación de María Giménez sigue siendo desconocida.

En su declaración, Milda Giménez precisó que la última vez que vio a su madre fue a las 22:00 del 30 de septiembre, cuando se encontraba acostada en la cama, vestida con un pantalón rojo, una remera amarilla, una gorra rosada, un par de zapatillas y un abrigo tipo “para’i”. La mujer es de contextura alta, cutis blanco, cabello canoso y rizado.

El caso fue comunicado al Agente Fiscal de turno, abogado Nelson Colmán, quien dispuso que las autoridades continúen con la búsqueda, a cargo del personal de patrulla.

