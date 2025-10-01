Estas son las cinco ciudades donde habrá cortes de luz este jueves

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este jueves se realizarán cortes en el servicio de energía eléctrica en al menos cinco ciudades. Esta medida se toma como parte de tareas de adecuación y mantenimiento en las líneas de baja y media tensión.

Luque – Barrio Molino: el servicio se interrumpirá de 08:30 a 18:30 por cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida. El trabajo se limitará en las zonas que comprenden las calles Insp. Romero desde Los Algarrobos hasta Acacias. Comis. Insp. Rodas desde Álamo hasta Los Algarrobos. Los Algarrobos e/ Comis. Insp. Rodas y Ultima. Comis. Insp. Ramírez e/ Los Algarrobos y Salim Yubi.

Asunción – Barrio Villa Aurelia: el trabajo en la zona será de 08:00 a 11:00. Se realizarán adecuaciones de baja tensión en las inmediaciones de Cap. Pedro Villamayor desde Mayor José Rosa Aranda hasta César Hipólito Medina, Mayor Eduardo Vera entre Cap. Pedro Villamayor y Mayor Agileo Ayala.

San Lorenzo – Barrio Miraflores: los trabajos están previstos de 12:00 a 17:00, también por adecuación de estructura de baja tensión, en la calle Soldado Paraguayo entre Gallardo León y Gumercindo Sosa.

Mariano Roque Alonso – Barrio Villa Margarita: en la zona se hará la adecuación de media tensión y traslado de puesto de distribución a nuevo sostén. El trabajo será de 14:00 a 18:00 y afectará las calles Bernabé Zuares desde Campo Vía hasta Boquerón, Ybybobó desde Venezuela hasta Tuyutí, Gondra desde Venezuela hasta Tuyutí, Saavedra desde Venezuela hasta Tuyutí, Patricio Céspedes desde Venezuela hasta Tuyutí, Pirizal e/ Venezuela y Bernabé Zuares.

Pirayú – Barrio 2: en esta zona se prevé un corte de 07:00 a 17:00, debido al cambio de conductores en la red de media tensión.

La ANDE recordó que durante los cortes se deben tomar medidas preventivas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento, empresas de agua potable e instituciones de seguridad pública.

La institución pidió considerar siempre las líneas como energizadas y advirtió que, si los trabajos terminan antes del horario previsto, el servicio será restablecido de inmediato