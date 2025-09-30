Usuarios reclaman inacción de la ANDE ante reclamos por falta de energía eléctrica

El fuerte temporal que está golpeando desde la madrugada el territorio nacional ha generado todo tipo de inconvenientes a la ciudadanía y uno de ellos es la falta de energía eléctrica.

Desde temprano, usuarios del servicio se han manifestado por redes sociales expresando que ya han pasado horas desde que están a oscuras y hasta el momento no reciben una respuesta por parte de la Administración Nacional de Electricidad.

“Sin energía eléctrica en Ayolas esquina Presidente Franco. Somos un comercio. Una cantidad de personas en el salón y no podemos hacer nada. ¡Iniciamos la jornada laboral de esta manera, qué bárbaro! Por favor si subsanan el inconveniente en la brevedad posible”, fue la publicación de una persona en la red social X.

Otras zonas mencionadas en los reclamos son Lambaré, Luque, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Limpio, Capiatá y Villa Hayes.

Intentamos comunicarnos con la ANDE para conocer los motivos de los diferentes cortes de energía eléctrica, pero no obtuvimos respuesta alguna.