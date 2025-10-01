Tentativa de feminicidio y posterior suicidio en Gral. Aquino

El hecho se produjo este miércoles, aproximadamente a las 08:30, en el interior de una vivienda que sería propiedad del ahora fallecido David Benítez (41), ubicada en el barrio Santa Librada de la ciudad de General Elizardo Aquino. La sobreviviente fue identificada como Liz Asunción Saldívar Agüero (22).

El informe de los intervinientes de la Comisaría 4ª del distrito, señala que, aparentemente, Saldívar Agüero fue maniatada por la cabecera de una cama por su pareja. En esas condiciones habría recibido un disparo con un revólver, cuyo proyectil se incrustó en el lado izquierdo de la cabeza.

Posteriormente, Benítez se quitó la vida con el mismo revólver utilizado para atacar a su víctima. Se disparó en la cabeza, lo que le produjo la muerte de forma instantánea, indica el reporte de la Policía Nacional.

Por otra parte, los datos revelan que Liz logró salir de la habitación donde fue herida de gravedad y pidió auxilio a una vecina, quien la trasladó de inmediato al hospital público de la ciudad. Después fue derivada al Hospital de Traumas Asunción, donde se encuentra con pronóstico reservado, según la información disponible.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: jven murió desangrado en hospital de Gral. Aquino y familiares denuncian negligencia médica

Constantes peleas

En el informe policial se menciona que desde hace un buen tiempo víctima y victimario atravesaban una situación conflictiva. Los vecinos escuchaban discusiones muy acaloradas, pero luego los veían juntos, como suele suceder en este tipo de casos.