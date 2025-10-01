Villa Elisa: enfermeras exigen beneficios por insalubridad

Profesionales enfermeras del Hospital General de Villa Elisa, comisionadas en el Centro Ciudad Mujer (CCM), exigen el pago de beneficios por insalubridad al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

En la mañana de este miércoles se manifestaron frente al CCM para denunciar públicamente la falta de pago de este beneficio, que otros profesionales sí perciben.

Desde 2021 vienen reclamando a las autoridades del Ministerio el pago por este servicio, pero no han sido escuchadas. Por ello decidieron dar a conocer a la opinión pública las condiciones en que se encuentran, según explicaron.

Las enfermeras mencionaron que la respuesta que reciben de los responsables del MSPBS es que no pueden percibir dicho beneficio porque no trabajan directamente en el Hospital General de Villa Elisa.

“Somos funcionarias del Hospital General de Villa Elisa y no podemos cobrar el beneficio por labores insalubres, solo por cumplir nuestras funciones en el Centro de Ciudad Mujer”, expresaron las afectadas.

Exigen un trato igualitario y que no se hagan diferencias con otros profesionales que realizan el mismo trabajo, afirmaron.

Intentamos escuchar la versión del director de la Undécima Región Sanitaria, doctor Lytton Snead, pero no respondió el mensaje que le enviamos a su celular. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.