Yby Yaú: indígenas bloquean ruta PY05

La medida de protesta de los integrantes de los pueblos originarios se inició hoy a las 8:00 y no dejan pasar a nadie. En el puente colocan cubiertas, también se ve a un grupo de hombres que portan arcos y flechas, además de tapar sus rostros con remeras.

Un poco más atrás hombres y mujeres parados en la ruta, algunos portan pasacalles con inscripciones donde exteriorizan sus reclamos y también se ve una bandera paraguaya.

Vehículos de diferentes capacidades han quedado en el lugar sin poder circular ante el cierre de la ruta. Ayer mantuvieron el bloqueo hasta las 18:00 y hoy nuevamente estarían hasta ese horario.

