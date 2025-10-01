Nacionales

Yby Yaú: indígenas bloquean ruta PY05

Unos 100 nativos de diferentes parcialidades realizan el bloqueo de la ruta PY05 a la altura del puente sobre el arroyo Yby Yaú, ubicado a 109 kilómetros al este de la capital del primer departamento. Varios de los indígenas tienen sus rostros cubiertos con arcos y flechas en sus manos.

Por Aldo Rojas
01 de octubre de 2025 - 12:51
Foto
Los vehículos no pueden circular ante el cierre de la ruta.

La medida de protesta de los integrantes de los pueblos originarios se inició hoy a las 8:00 y no dejan pasar a nadie. En el puente colocan cubiertas, también se ve a un grupo de hombres que portan arcos y flechas, además de tapar sus rostros con remeras.

Lea más: Ni la lluvia interrumpió el cierre de ruta en San Pedro y Canindeyú

Un poco más atrás hombres y mujeres parados en la ruta, algunos portan pasacalles con inscripciones donde exteriorizan sus reclamos y también se ve una bandera paraguaya.

Foto
Los nativos bloquean la ruta PY05 en la zona del puente sobre el arroyo Yby Yaú.

Vehículos de diferentes capacidades han quedado en el lugar sin poder circular ante el cierre de la ruta. Ayer mantuvieron el bloqueo hasta las 18:00 y hoy nuevamente estarían hasta ese horario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado