Fiscalía pide que se declare a Pablo Benegas culpable de abuso a niñas

El juicio oral y público a Pablo Benegas Masi por supuestos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes entró hoy a su etapa final, con la presentación de los alegatos finales. Como el juicio se dividió, en esta primera etapa la única cuestión en debate es la reprochabilidad o no del acusado.

En caso de que el Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre declare al acusado reprochable, la discusión sobre la pena adecuada se realizará en una etapa posterior.

En su exposición ante el Tribunal de Sentencia, la fiscala Claudia Aguilera sostuvo que las pruebas ofrecidas en juicio a Benegas permitieron comprobar que el acusado incurrió en abuso sexual en niños, proxenetismo, pornografía relativa a niños y adolescentes, coacción sexual, en perjuicio de dos menores de edad.

Los hechos atibuidos a Pablo Benegas

Los hechos que motivaron el juicio ocurrieron en noviembre de 2023, en el domicilio del cantante y resultaron víctimas dos hemanas de 11 y 16 años de edad, que se encontraban en estado de vulnerabilidad.

Este proceso se inició a partir de una denuncia realizada el 10 de noviembre de 2023 por personal de blanco del Hospital de Barrio Obrero, donde las niñas quedaron internadas. Según la acusación, Benegas invitó a las niñas a almorzar. Una vez en su casa, las hermanas fueron dopadas y, en ese estado, filmadas en sus partes íntimas, según la acusación.

“Luego de muchas testificales, documentales y pericias, para el Ministerio Público ha quedado probado y de hecho, el Ministerio Público se mantuvo en los cuatro hechos punibles que fueron acusados al señor Benegas respecto a dos niñas, pero muchos datos no puedo dar porque son menores de edad, por la reserva propia de la ley, pero sí, para el Ministerio Público hay una responsabilidad de parte de él”, explicó Aguilera.

“Lo que puedo mencionar es que se probó que las dos niñas estaban en la casa de él, ubicadas sobre la calle Colón, que padecieron actos sexuales en ese lugar y que también fueron filmadas y hasta ahí es lo que puedo decir”, agregó la agente fiscal.

“Fue en una sola ocasión pero en dos días, en el curso de un día, desde el mediodía hasta el otro día a la tarde”, precisó la fiscala.

Alegatos finales de la defensa, el próximo jueves

Cuando la defensa, a cargo del abogado Guillermo Duarte Cacavelos se disponía a presentar sus alegatos finales, el acusado dijo sentirse mal, motivo por el cual el Tribunal de Sentencia dispuso un cuarto intemerdio hasta el próximo jueves 9 de octubre.

La abuela de las víctimas acompañó el juicio y pidió que se haga justicia para que no vuelva a suceder a otras niñas. La misma comentó que las niñas quedaron muy afectadas, no han superado la experiencia que vivieron y siguen tratamiento psicológico.

“Pablo perdió todo”

Por su parte, el padre del cantante, Luis Benegas O”Hara, cuestionó la acusación a su hijo, que afirma que es inocente. En ese sentido, destacó la falta de atención estatal a la situación de vulnerabilidad de las niñas, que según dijo, estaban “tiradas” en la Costanera.

“Para nosotros Pablo es inocente y fue siempre inocente porque no se demostró su culpabilidad. Él es inocente hasta que se demuestre, entonces. Pablo perdió todo, perdió su carrera, perdió a sus amigos, perdió a todos sus amigos compositores, se le cerró la cuenta del banco, le sacaron el seguro médico y en los medios nunca se dio la otra versión, siempre la versión de la Fiscalía. (...) A Pablo le están tomando como chivo expiatorio de la inacción del gobierno”, afirmó.