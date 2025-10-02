Fuerte contingente policial llega hasta el km 155 de la Ruta PY02 para evitar cierre prolongado por parte de cañicultores

La movilización de las fuerzas del orden responde a lo ocurrido ayer, cuando los productores, en horas de la tarde, cerraron la ruta por más de cinco horas consecutivas, generando un enorme caos vehicular en la zona y afectando a transportistas y trabajadores que quedaron varados.

En el lugar se encuentra la fiscal de turno, Gloria Rojas, acompañada por el coronel Osvaldo Oviedo y un contingente importante del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), preparado para intervenir en caso de que sea necesario el uso de la fuerza para despejar la ruta.

El director de la Policía Nacional en Caaguazú, Crio. Venancio Benítez, manifestó que intentará conversar con los manifestantes para coordinar la medida de fuerza de los mismos y evitar cualquier tipo de incidente en la ruta.

El presidente de los cañicultores, Cristian Fonseca, adelantó que mantendrán la protesta, mientras no haya una respuesta oficial a su pedido de culminación del tren de molienda, cuya construcción se encuentra inconclusa desde hace más de un año.

La fiscal Gloria Rojas dijo que cerrar una ruta nacional constituye varios tipos de delitos, y que se puede tipificar según la situación en que se presente el caso. Señaló que, si hay detenidos, serán imputados y procesados.

Incidentes

Ayer se registró un incidente entre cañicultores y conductores de vehículos. Un grupo de cañicultores golpeó a un conductor que reclamó el prolongado cierre de la ruta. Por fortuna, el caso no pasó a mayores.

Los cañicultores llevan más de nueve días de movilización en Coronel Oviedo y han reiterado que su reclamo es urgente e innegociable, pues el retraso en la obra compromete toda la zafra cañera. El conflicto ya fue elevado a las máximas instancias, con una nota enviada al presidente de Petropar, Eddie Jara, y con copia al ministro del Interior, Enrique Riera, y al presidente de la República, Santiago Peña.