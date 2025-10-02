Los sobres del poder: “Amerita que el Presidente salga a explicar”, señala el senador Derlis Maidana

Pese a las fotografías y audios publicados recientemente dentro del marco de la investigación periodística de “los sobres del poder”, el senador Derlis Maidana salió al paso y puso en duda la existencia de los mismos. También instó a Santiago Peña para que de declaraciones al respecto “para aclarar” la situación.

Insistió en que los audios que se atribuyen a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, dando instrucciones respecto a “los sobres del poder” no pueden ser utilizadas como pruebas porque no están autorizadas por el Ministerio Público.

Cuestionó que no existan fotografías que demuestres que los sobres con dinero estaban en Mburuvicha Roga, esto, dejando de lado las publicaciones periodísticas que muestran las fotografía del dinero siendo entregadas y que coinciden con los audios de instrucciones por parte de Leticia Ocampos.

“Hoy tantas cosas se puede hacer con la inteligencia artificial”, indicó.

Agregó que amerita que el Presidente salga a explicar si hay algunas dudas, “ya lo hizo en sus redes sociales, pero creo que una vez más no estaría mal que hable y que explique todas las consultas”.

Comentó que habló sobre el tema con Peña y que le ejemplificó: “Pero entonces, si hay una denuncia donde dice que a una criatura se le descuartizó en Mburuvicha Roga y se le encontró en el basurero, yo tengo que salir a desmentir”.

Insistió que no existen fotografías del dinero en la residencia presidencial, con lo que se excusó de dar otras opiniones al respecto.

Sin embargo, las publicaciones muestran todo lo contrario. Se observan fotografías que coinciden con los audios presentados por la ex funcionaria Luz Candado.

Campaña contra el Gobierno, según Maidana

El parlamentario manifestó que se trata de una campaña en contra del Gobierno, ya que una encuentra revela que “el 80% de los medios de comunicación no están a favor de este Gobierno”.

“Hay que darle tiempo al tiempo, que actúen las instituciones, que el presidente salga una vez más a aclarar. Yo le puedo decir a mi secretario, llevale ese sobre a tal persona, llevarle la invitación, muchas cosas se puede dar en un sobre”, arremetió.