Yby Yaú: indígenas anuncian que bloquearán ruta PY05 por 12 horas

El bloqueo lo realizan en el puente sobre el arroyo Yby Yaú ubicado en el ruta PY05 a 109 kilómetros al este de la ciudad de Concepción. Iniciaron a las 6:00, según la Policía Nacional. Desde que empezaron a cerrar la calzada ya no dejan pasar a nadie.

Desde acuerdo a las informaciones brindadas por los indígenas, estarán con la medida de protesta hará las 18:00 en forma continuada. Solo podrán habilitar si es que el presidente del Indi renuncia o el presidente de la República, Santiago Peña, lo remueve del cargo, mencionaron los nativos.

Debido al corte de la ruta PY05, a la altura de la ciudad de Yby Yaú, numerosos vehículos quedan sin poder circular.

Algunos de lo manifestantes portan arcos y flechas, además tienen el rostro tapado con remeras. Colocaron cubiertas y palos en plena ruta para impedir que personas y vehículos transiten en esa zona.

Negociaciones

Hasta el lugar del bloqueo llegaron el intendente de Yby Yaú, Vidal Arguello (PLRA), el fiscal de turno, el jefe de prevención y seguridad de la Policía Nacional, comisario principal Mariano Echeverría, para negociar con los nativos. Esperan que los indígenas despejen la ruta.