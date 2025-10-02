Nacionales

Yby Yaú: indígenas anuncian que bloquearán ruta PY05 por 12 horas

Los nativos de distintas parcialidades, que realizan el cierre de la ruta PY05 en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción, anunciaron este jueves que el bloqueo de la vía será por 12 horas. Iniciaron a las 06:00 y no saldrán de la calzada hasta las 18:00, a no ser que el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, renuncie o sea cambiado por el presidente de la República.

Por Aldo Rojas
02 de octubre de 2025 - 10:12
Alrededor de 60 indígenas cierran la ruta PY05 en Yby Yaú, departamento de Concepción.

El bloqueo lo realizan en el puente sobre el arroyo Yby Yaú ubicado en el ruta PY05 a 109 kilómetros al este de la ciudad de Concepción. Iniciaron a las 6:00, según la Policía Nacional. Desde que empezaron a cerrar la calzada ya no dejan pasar a nadie.

Desde acuerdo a las informaciones brindadas por los indígenas, estarán con la medida de protesta hará las 18:00 en forma continuada. Solo podrán habilitar si es que el presidente del Indi renuncia o el presidente de la República, Santiago Peña, lo remueve del cargo, mencionaron los nativos.

Debido al corte de la ruta PY05, a la altura de la ciudad de Yby Yaú, numerosos vehículos quedan sin poder circular.

Algunos de lo manifestantes portan arcos y flechas, además tienen el rostro tapado con remeras. Colocaron cubiertas y palos en plena ruta para impedir que personas y vehículos transiten en esa zona.

Larga fila de vehículos se puede observar en ambas calzadas de la ruta PY05, a la altura de la ciudad de Yby Yaú.

Negociaciones

Hasta el lugar del bloqueo llegaron el intendente de Yby Yaú, Vidal Arguello (PLRA), el fiscal de turno, el jefe de prevención y seguridad de la Policía Nacional, comisario principal Mariano Echeverría, para negociar con los nativos. Esperan que los indígenas despejen la ruta.

