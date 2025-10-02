Fiscalía buscará imputar tras cierre de Ruta PY09 por parte de indígenas

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el fiscal Alfredo Mieres comentó sobre el cierre de la Ruta PY09 a la altura de la localidad de Cerrito, departamento de Presidente Hayes, que realizaron ayer miembros de distintas comunidades indígenas que realizan varios reclamos, entre ellos la destitución del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

Desde alrededor de las 10:00 del miércoles, un grupo de unos 150 miembros de pueblos originarios cerraron el tránsito en el kilómetro 49 de la Ruta PY09 en Cerrito. El bloqueo de la ruta se extendió hasta alrededor de las 16:00, según dijo el fiscal Mieres.

La de Cerrito fue solo una de múltiples manifestaciones de indígenas que tuvieron lugar en varios puntos del país ayer, en las cuales los nativos exigieron la apertura de una oficina del INDI en Asunción, mayor presupuesto para la compra de tierras para comunidades indígenas y la renuncia o destitución del titular del INDI, Juan Ramón Benegas, entre otros reclamos recurrentes.

Pedirán a Policía que “garantice el libre tránsito”

El fiscal Mieres dijo que la Policía y la Fiscalía tuvieron dificultad para individualizar a los manifestantes, quienes se negaban a brindar sus datos personales, aunque añadió que se logró identificar a “tres o cuatro personas” para eventuales imputaciones.

“Muchas personas no podían seguir el camino”, dijo. “Pedí más convocatoria de policías para tratar de despejar al menos por espacio de horas, pero no se pudo”.

El agente del Ministerio Público dijo que presentará notas y oficios a la Policía y al Ministerio del Interior solicitando que hoy se “garantice el libre tránsito” en la zona.

El fiscal señaló como llamativo que, supuestamente, la protesta contó con presencia de líderes de comunidades de otros departamentos como Boquerón.

Dijo también haber recibido información no confirmada de que camiones iban a llevar a más manifestantes hoy a Cerrito desde Loma Plata, Boquerón.