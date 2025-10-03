Así estudiantes de Derecho UNA homenajean a Guillermo Moral y exigen justicia

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se congregó este viernes frente a la sede central para homenajear a su compañero Guillermo Moral, asesinado en un ataque de sicarios.

Vestidos de negro y blanco, los universitarios llevaron globos y flores en señal de luto. También colocaron coronas y encendieron velas en el lugar donde ocurrió el crimen, que conmovió a la comunidad.

“El dolor es inmenso. No solo perdimos a un compañero, sino a una persona íntegra que trabajaba, estudiaba y servía al país. Exigimos justicia y protección, porque ayer silenciaron la vida de alguien que representaba valores”, expresó Eliana Cáceres, una de las estudiantes presentes.

Por su parte, Natalia Sosa, otra compañera del turno noche, recordó a Moral como un alumno disciplinado y comprometido. “Siempre llegaba temprano. El año que viene íbamos a graduarnos juntos. La mafia le robó esa oportunidad y a nosotros nos deja esta tristeza. Lo recordaremos por su integridad”.

Moral, un legado de integridad

Los estudiantes destacaron que Moral pregonaba la honestidad dentro y fuera del aula. “Horas antes de ser asesinado escribió en sus redes que integridad es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Ese es el legado que nos deja y que queremos honrar cuando nos toque ejercer como abogados”, dijo Laura Cabrera.

La comunidad universitaria, mediante este homenaje, reclamó garantías para los estudiantes y denunció la inseguridad que se vive en los alrededores de la facultad.

“Esto no puede quedar así. Nos unimos en su memoria y vamos a exigir justicia hasta que los responsables paguen por lo que hicieron”, concluyeron.