Derecho UNA repudia que la mafia vaya “escalando a altos niveles”

Tras el hecho de sicariato que dejó como víctima al teniente coronel Guillermo Moral Centurión, sus compañeros del quinto año de la Facultad de Derecho de la UNA lamentaron el alto nivel de inseguridad que vive el país.

“Cada vez más la corrupción, la mafia va escalando niveles hasta llegar a este punto donde se cobra una vida, es muy triste”, lamentó la estudiante Natalia Sosa.

Lea más: Video: aparecen imágenes de supuestos sicarios de Guillermo Moral a cara descubierta

Manifestación pacífica

Los estudiantes de la mencionada facultad convocan a una manifestación pacífica para la tarde de este viernes, a partir de las 15:30.

“Hacemos un llamado a las autoridades y clamamos que la investigación continúe, que sea lo más transparente posible y que este hecho no quede impune”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lamentó que el año que viene Moral no podrá recibirse de abogado con el resto de sus compañeros “por culpa de la mafia y la inseguridad”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resaltó que era un profesional que cumplió con su juramento de servir a su país, “y lo hizo hasta su último suspiro”.

También dijo es muy triste que una persona que busca un país más justo sea asesinado vilmente por la misma corrupción contra la que él peleaba.

Lo que dice el comunicado

Desde el estamento estudiantil de la Facultad de Derecho UNA expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y allegados de la víctima del lamentable hecho ocurrido frente a nuestra casa de estudios.

Convocamos a todos los estudiantes, docentes y a la ciudadanía en general a manifestarnos a las 15:30 horas en la Facultad de Derecho UNA, en memoria de la víctima y en defensa de la vida, la seguridad y la paz.

Solicitamos a los presentes traer flores y velas blancas, como símbolo de respeto y unión en este momento de dolor.