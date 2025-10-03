Cruce Bella Vista: tras la renuncia del titular del Indi, nativos liberan la ruta

Tras más de 10 días de protesta, varios de ellos con cierre total de la ruta PY05, los indígenas de diversas comunidades del pueblo Paî Tavyterã, del departamento de Amambay, decidieron levantar la movilización y abandonaron Cruce Bella Vista. Con la retirada, quedó liberado el tránsito vehicular.

La decisión de liberar la ruta se dio tras la renuncia al cargo de presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, cuya remoción era uno de los principales reclamos. Antes de liberar el paso, realizaron un acto en el que valoraron la unidad de los pueblos indígenas.

El comisario general Ignacio Muñoz, director de la Policía Nacional en Amambay, informó que la finalización del cierre de ruta se dio poco antes de las 16:00 horas de este viernes.

Unidos y agradecidos

Antes de liberar el paso de vehículos, algunos de los manifestantes agradecieron a los líderes de las comunidades y valoraron el hecho de estar unidos.

Finalmente, los nativos se retiraron del lugar y permitieron nuevamente el libre tránsito en la zona.