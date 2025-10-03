Festival de la Raza anuncia su edición N° 42 con acceso gratuito para todo público

El lanzamiento oficial de la nueva edición del Festival de la Raza se realizó este viernes en Villarrica. Las autoridades municipales confirmaron que, a diferencia de años anteriores, el acceso será libre y sin costo.

La grilla de artistas principales aún no fue divulgada, aunque los organizadores adelantaron que el evento contará con reconocidos músicos nacionales, grupos de danza y actividades culturales que buscan rescatar la identidad guaireña y paraguaya.

El club Cerro Corá será sede del espectáculo central, denominado “Noche Gigante”, programado para el viernes 24 de octubre. La organización espera una concurrencia masiva gracias a la gratuidad.

El intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), explicó que la decisión responde a un criterio social y cultural antes que económico.

“Nuestro objetivo no es obtener ganancias monetarias, sino brindar a los villarriqueños un espacio de recreación donde podamos celebrar nuestra identidad y tradiciones”, expresó durante el lanzamiento.

Benítez señaló que, en lugar de entradas, se habilitarán puestos de recolección de alimentos no perecederos en todos los eventos del festival. Los aportes serán destinados a familias de escasos recursos de la ciudad.

El cronograma contempla varias actividades previas. El Pre-Festival, un espacio de competencia para artistas emergentes, se desarrollará los días 10 y 11 de octubre. Durante la segunda jornada también se realizará la Noche de Danza, frente al Teatro Municipal.

El viernes 17 de octubre será el turno de la elección de la Musa del Ybytyruzú, certamen de belleza que forma parte de la tradición del Festival. Las inscripciones para este concurso y para el Pre-Festival ya están abiertas, según informó la Municipalidad.

La directora de Cultura, Janice Ayala, destacó que el Festival de la Raza nació hace más de 40 años como una iniciativa ciudadana para financiar la restauración del Palacete Municipal, y con el tiempo se consolidó como una de las celebraciones culturales más importantes del país.

“Hoy el gran desafío es culminar nuestro Teatro Municipal. Por eso, todas las actividades previas se realizarán frente a ese edificio, como una manera de exigir que se habilite lo antes posible”, señaló Ayala.

La Municipalidad adelantó que se trabaja en la logística para garantizar la seguridad, el orden y la accesibilidad durante los días del festival, previendo un importante flujo de asistentes locales y visitantes de otras ciudades.