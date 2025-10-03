MEC: nueva fecha para concurso docente en Concepción

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció una nueva fecha para el concurso público de oposición, a realizarse para los postulantes docentes del departamento de Concepción.

La prueba es para acceder a un lugar en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), que habilita a profesores a acceder a un cargo interino en las aulas, ante la jubilación masiva de educadores.

Fueron habilitadas para el efecto las escuelas Salesiano San José y la privada subvencionada María Auxiliadora, para el día 1, ambas en la ciudad de Concepción, capital del departamento. Para el día 2, fue habilitada únicamente la escuela Salesiano San José.

La fecha de la prueba escrita está marcada para los días miércoles 8 de octubre, en dos turnos y el jueves 9 de octubre, solo en el turno mañana.

Fraude

Las nuevas fechas se dan luego de las flagrantes evidencias de fraude detectadas en las pruebas de agosto, por lo que habían sido suspendidos los exámenes en San Pedro, Caazapá, Caaguazú, Amambay y, justamente, Concepción.

El último examen del concurso se realizó a mediados de setiembre en Amambay, donde reprobó el 81% de los profesores que se postularon.