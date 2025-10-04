Bomberos de San Juan Bautista realizan colecta solidaria para reparación de sus móviles

La plaza Boquerón, de la capital de Misiones, es el epicentro para esta actividad solidaria a favor del cuerpo de Bomberos Voluntarios K42, que está siendo organizada por el grupo solidario “San Juan se Mueve”. La actividad se inició a las 08:00 y se extenderá hasta las 18:00 de hoy.

Subrayan que la colecta solidaria va hasta el 12 de octubre a nivel nacional, donde los voluntarios con alcancía en mano estarán recorriendo los diferentes puntos de la ciudad.

En ese sentido, el coordinador Javier Paredes señaló que están realizando la maratón solidaria para ayudar al cuartel de bomberos sanjuaninos, para que puedan realizar tanto la reparación de sus móviles como también el mantenimiento de la institución.

“Estamos llevando adelante esta gran maratón solidaria para poder ayudar a nuestros bomberos, para que puedan realizar tanto el mantenimiento de sus móviles como también el mantenimiento de la unidad. Por eso, pido a la comunidad en general que nos pueda dar una mano colaborando con nosotros”, indicó Paredes.

Por su parte, el comandante de K42, Silvio Rodríguez, comentó que están muy esperanzados con esta colecta que están realizando, para que puedan juntar una importante suma que los ayude en sus gastos.

“Estamos con mucha fe en que se pueda juntar una importante suma, que más allá de todo no es solo para nosotros, sino que es para la ciudadanía. Entonces, los conciudadanos deben tomar conciencia de que lo que nos dan es para ayudarlos en cualquier siniestro que pueda ocurrir”, manifestó Rodríguez.

Además, explicó que toda la recaudación de esta colecta anual será destinada al mantenimiento de los diferentes móviles que se tienen en el cuartel, ya que la mayoría presenta desperfectos mecánicos.

También acompañan esta maratón solidaria los aspirantes a suboficiales del Colegio de Policías, sargento ayudante José Merlo Sarabia, quienes están recorriendo los diferentes barrios de la ciudad con una alcancía.

Aparte de las alcancías que ya están en circulación para la colecta, este año están implementando el escaneo de QR a través de las diferentes aplicaciones de banca web para aquellas personas que quieran colaborar con ellos, pero que no cuenten con efectivo.