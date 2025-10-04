El Cuerpo de Bomberos Voluntarios celebra 47 años de servicio y entrega

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), conocido popularmente como “los amarillos”, cumple hoy 47 años de vida institucional. La jornada inició este sábado con un acto conmemorativo frente al Panteón de los Héroes, en el microcentro de Asunción, donde voluntarios de distintas compañías del país rindieron homenaje a los fundadores y mártires de la institución.

A la medianoche, las sirenas resonaron en todo el país como símbolo de orgullo. Recordaron además a quienes ya no están y a los que día a día arriesgan su vida para salvar a otros.

Reconocimiento a los héroes caídos en servicio

La presidenta del CBVP, Lorena Canan, destacó el trabajo de los voluntarios que dejan su comodidad y tiempo con la familia para atender cada llamado de emergencia.

Los bomberos realizaron también una ofrenda floral, gesto simbólico que marca el inicio de una serie de actividades conmemorativas. Además, rindieron homenaje a los mártires del servicio, aquellos que perdieron la vida evitando catástrofes y protegiendo a otros ciudadanos.

Este año recordaron a VK6 Tte. BVC Óscar A. Gómez; VK11 Tte. BVC Manfred C. Emhart; VK13 Tte. BVC. Alberto R. González; y VK103 Tte. BVC. Alcide Amarilla.

El CBVP continúa dependiendo de la solidaridad de la gente. Cada año realiza su colecta nacional, que permite sostener el funcionamiento de los cuarteles y la compra de equipos.

Hoy, la institución cuenta con más de 10.000 voluntarios distribuidos en más de 120 compañías a lo largo del país. Detrás de cada uniforme amarillo, hay un rostro que representa el valor de servir sin esperar nada a cambio.