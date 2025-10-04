Un herido grave y daños materiales en triple choque en Santaní

El hecho se produjo esta mañana, aproximadamente a las 06:10, sobre la ruta departamental Nº D033 del barrio Santa Bárbara de esta ciudad; siendo protagonistas una camioneta de la marca Nissan, modelo Frontier, año 2012, color verde, con matrícula Nº XAV 442 Py, guiada por Silvino Riveros Brítez, de 42 años, acompañado por Luis Ignacio Olmedo Aguilar (22) y Sergio Domínguez Giménez, de 28 años, todos ilesos.

El segundo involucrado es un automóvil de la marca Toyota, modelo Premio, color plata, año 2007, matrícula Nº AAAP 630, guiado por Antonio Daniel González Borja, de 28 años de edad, empleado, domiciliado en el barrio Monte Alto de esta ciudad, y estaba acompañado por Maribel Villalba Florentín (26), domiciliada en la compañía de Tacuara, de esta jurisdicción, ambos ilesos.

Y el tercer rodado es un automóvil de la marca Toyota, modelo Funcargo, tipo Station Wagon, color rojo, matrícula Nº BZS 827, guiado por Juan Carlos Almirón Benítez, de 21 años, domiciliado en la calle San Blas de la ciudad de Yataity del Norte, quien sufrió lesiones y fue trasladado al hospital distrital local para su atención médica. Según los datos preliminares de los intervinientes, no se descarta que alguno de los conductores estuviera bajo los efectos del alcohol.

Intervinientes

Intervinieron en el suceso efectivos de la comisaría 8ª, personal de la Patrulla Caminera y otras secciones de la Policía Nacional, además de la fiscal de la Unidad Nº 2, Lilian Ruiz, quien ordenó que los rodados involucrados sean llevados a la comisaría interviniente.

