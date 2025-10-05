Pobladores de Fuerte Olimpo y Bahía Negra quieren asfaltado y no promesas

FUERTE OLIMPO (Carlos Almirón, corresponsal). Peña, al dirigirse al gobernador del departamento, Arturo Méndez, le mencionó textualmente: “Tu sueño, el sueño de tu pueblo, de que la ruta a partir de ahora empiece a subir hacia el Alto Paraguay; del kilómetro 65 a Toro Pampa y de Toro Pampa a Bahía Negra, sea una realidad y no ya un sueño. Que sea una realidad y vamos a conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”, dijo el presidente de la República.

“Vamos a desarrollar socialmente para ese pueblo, que hoy, en la ribera del río, está aislado seis meses por inundaciones y seis meses aislado por la sequía. Vamos a sacar al Alto Paraguay del aislamiento”, mencionaba el jueves el Presidente en ocasión de visitar el avance de la construcción del puente de la bioceánica.

Promesas

Lo mencionado por Peña, en relación con asfaltar los caminos de esta región chaqueña, no deja de ser una nueva promesa: la cuarta que realiza desde que fue candidato a este cargo. Por ello, en el departamento, y a través de los diferentes grupos de WhatsApp que integran los pobladores de las distintas localidades, la noticia fue tomada con pinzas y con mucha duda.

La primera de estas promesas Peña la realizó en la comunidad de Fuerte Olimpo durante su campaña electoral, a inicios del 2023. Luego, ya siendo presidente de la República y al volver a visitar esta localidad, específicamente el 10 de noviembre del 2023, repitió el compromiso. La tercera promesa sobre el mismo tema la hizo en mayo del 2024, durante la inauguración de la Expo Pioneros en Loma Plata.

Este jueves, el mandatario, por cuarta vez, volvió a prometer el asfaltado de los caminos de esta región, esta vez en la localidad de Carmelo Peralta. A esto también debemos agregar lo mencionado por el jefe departamental en el mes de agosto, en ocasión de la visita al presidente en el Palacio de López. En aquel entonces, según el gobernador, le había reiterado esta misma promesa. De ser cierta esta afirmación, entonces ya son cinco veces que viene prometiendo lo mismo.

Lógicamente, el mayor de los anhelos de los sufridos pobladores de Fuerte Olimpo y Bahía Negra es contar con caminos de todo tiempo que les permitan salir del aislamiento. Sin embargo, esto solo será realidad cuando, desde el Gobierno central, se anuncie el llamado a licitación. Por de pronto, son meras promesas.

Manifestación ciudadana

Para este domingo 5, Día del Camino, está prevista una gran manifestación pacífica de pobladores de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, en la localidad de Toro Pampa, con el objetivo de exigir al MOPC la firma de los contratos con las empresas viales y así dar inicio a los trabajos de reparación de los caminos.

Cajero no funciona

Mientras el presidente Peña visitaba Carmelo Peralta, acompañado de numerosos funcionarios, el único cajero de la comunidad no funcionaba y una vez más no se pudo cobrar el salario.