Lluvias registradas en departamento de Misiones benefician a la producción agrícola y hortícola

Las últimas lluvias registradas en varios distritos del departamento de Misiones, que según los registros de estaciones de control puntuales del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA), en septiembre se registraron hasta por encima de los 200 milímetros. Estas precipitaciones han sido muy provechosas para los cultivos de los pequeños productores de la zona.

Al respecto, el planificador del CDA Misiones, Miguel Pedrozo, mencionó que en esta época se está teniendo la producción de lechuga y otros verdeos, como también producción agrícola, como maíz, poroto, entre otros.

“Haciendo énfasis en el rubro hortícola, está siendo muy beneficiosas para las hortalizas, teniendo muy buena producción en los cultivos como lechuga, verdeos en general, repollo, remolacha, zanahoria. Así también, el sector que corresponde a la producción de cebolla, que según la época de siembra, ya están próximas a ser cosechadas y en otros casos, en pleno proceso de cosecha”, indicó.

También señaló que en este momento se está teniendo en pleno proceso de crecimiento vegetativo los cultivos de papa, al igual que el maíz, mandioca, poroto, sandía y melón. Estos dos últimos ya en pleno proceso de trasplante de plantines en parcelas.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Feriantes, Daniela Caballero, agregó que esta lluvia le viene muy bien a su producción, ya que en este momento está en plena cosecha de locote, como también está en pleno crecimiento de cebollas.

“En este momento estoy en plena cosecha de locote, gracias a Dios estoy con muy buena producción. Estoy vendiendo a un muy buen precio en el mercado sanjuanino”, dijo.

“Aparte de esto, está en pleno crecimiento y a punto de cosechar cebollas, como también papas, que deben de estar para noviembre, y esta lluvia nos ayuda bastante para el desarrollo de los mismos”, manifestó Caballero.