Video: joven que realizaba piruetas en motocicleta chocó a un niño en Concepción

El hecho se produjo en la tarde de ayer en el barrio Santo Domingo de Guzmán, cerca de la cancha de fútbol donde muchas personas estaban observando los encuentros deportivos.

En las imágenes de circuito cerrado se puede ver que una persona que guiaba una motocicleta circulaba a gran velocidad, y metros antes de impactar por el niño, que cruzó repentinamente la calle, levantó la rueda delantera del biciclo.

Al ver lo sucedido quienes observaban el encuentro de fútbol auxiliaron al niño, quien tiene fracturas en las piernas y golpes en la cabeza. El menor quedó internado en el hospital regional de Concepción.

En tanto que el conductor de la motocicleta, Isaías Ramón García Vega, de 20 años, tuvo excoriaciones y quedó en libertad por disposición del Ministerio Público. La motocicleta quedó a cargo del puesto policial número 9.

De acuerdo al testimonio que dieron, a la Policía Nacional, las personas que estaban en la zona, incluso antes del accidente, el joven estaba realizando piruetas en la motocicleta.