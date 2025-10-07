Amambay: piden descentralizar servicio de radioterapia

El concejal Cristian Franco (ANR), presidente de la Junta Departamental de Amambay, presentó una minuta mediante la cual pretende promover la descentralización del servicio de radioterapia. La idea es que se cuente con el equipamiento en un punto geográfico más cercano para evitar que los pacientes con cáncer viajen 540 km cada vez que necesitan someterse a dicho tratamiento.

“En Pedro Juan Caballero son 50 pacientes con cáncer que cada mes necesitan viajar a Asunción para someterse a radioterapia”, expuso Franco ante sus pares.

Paraguayos se “brasilerizan” por su salud

A su turno, la concejal departamental Agustina Figueredo (PLRA), al apoyar el proyecto presentado por Cristian Franco, señaló que en la frontera muchos paraguayos deciden hacerse brasileños y tramitan documentos para lograrlo con el propósito de recibir atención en salud, ya que el sistema sanitario de nuestro país no brinda la asistencia requerida.

Otros ediles que oficiaron como oradores para apoyar la iniciativa de Franco fueron los liberales Celia Rolón, Verónica Sánchez y Jorge Martínez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, la iniciativa fue aprobada y los concejales resolvieron enviar una nota a la ministra de Salud, María Teresa Barán, para solicitar la habilitación de un nuevo centro de radioterapia en el interior del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Falta de terapia neonatal en Amambay: por orden judicial, trasladan a recién nacido en estado grave

Necesitamos cinco centros de radioterapia en el país, afirma oncólogo

El doctor Jorge Álvarez, jefe de Cirugía Oncológica del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, señaló que en Paraguay “necesitamos cinco centros de radioterapia como mínimo en el país y solo tenemos uno que funciona”. El especialista indicó que esos centros deben estar bien equipados.

“Se debe construir un búnker con paredes especiales para proteger de la radiación, además de conseguir especialistas en radioterapia entre técnicos, médicos y enfermeros, que en Paraguay hay muy pocos”, explicó.

El profesional de la salud agregó que el costo promedio de una sesión de radioterapia está entre G. 900.000 y G. 1.100.000 y, a veces, los pacientes necesitan 15 o 20 sesiones, dependiendo del tipo de cáncer y del estadío de la enfermedad.