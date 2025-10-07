Nacionales

Católicos de Villeta honran a la Virgen del Rosario

VILLETA. La colectividad católica de este distrito del departamento Central festeja hoy el día de su protectora espiritual, la Virgen del Rosario. La misa central está prevista para las 19:00 y estará presidida por el obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo. Anoche hubo serenata y fuegos artificiales. El próximo domingo, por la octava, habrá misa y procesión náutica.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
07 de octubre de 2025 - 19:51
La sagrada imagen de la protectora espiritual de la localidad de Villeta, la Virgen del Rosario, recorrió las diferentes compañías.
Higinio Ruiz Diaz

Católicos de la ciudad de Villeta, departamento Central, rinden Católicos de la ciudad de Villeta, departamento Central, rinden hoy tributo a su protectora espiritual, la Virgen del Rosario. La misa central comenzó hoy, a las 19:00, a cargo del obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo.

Tras la celebración se programó la tradicional procesión con velas de la sagrada imagen por el microcentro de la localidad, mientras que el próximo domingo se desarrollará la procesión náutica por aguas del río Paraguay.

El tema de este año es: “Testigos de la esperanza con la Virgen María y los Santos”. Anoche se realizó la serenata y el show de fuegos artificiales en honor de la patrona espiritual.

Ayer, la comunidad realizó la tradicional Marcha de la Esperanza, por un mundo mejor, valorando la vida y la familia.

El párroco de la localidad de Villeta, presbítero Darío Alfonso Pintos.
El párroco local, presbítero Darío Alfonso Pintos, valoró la participación de las familias y los jóvenes durante el novenario, y pidió mantener la unidad y el diálogo en el seno familiar.

Durante la primera semana del novenario, la sagrada imagen de la patrona espiritual recorrió las diferentes compañías, como signo de unidad y servicio.

