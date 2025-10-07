Católicos de Villeta honran a la Virgen del Rosario

Católicos de la ciudad de Villeta, departamento Central, rinden Católicos de la ciudad de Villeta, departamento Central, rinden hoy tributo a su protectora espiritual, la Virgen del Rosario. La misa central comenzó hoy, a las 19:00, a cargo del obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo.

Tras la celebración se programó la tradicional procesión con velas de la sagrada imagen por el microcentro de la localidad, mientras que el próximo domingo se desarrollará la procesión náutica por aguas del río Paraguay.

El tema de este año es: “Testigos de la esperanza con la Virgen María y los Santos”. Anoche se realizó la serenata y el show de fuegos artificiales en honor de la patrona espiritual.

Ayer, la comunidad realizó la tradicional Marcha de la Esperanza, por un mundo mejor, valorando la vida y la familia.

El párroco local, presbítero Darío Alfonso Pintos, valoró la participación de las familias y los jóvenes durante el novenario, y pidió mantener la unidad y el diálogo en el seno familiar.

Durante la primera semana del novenario, la sagrada imagen de la patrona espiritual recorrió las diferentes compañías, como signo de unidad y servicio.