Concepción: piden cambiar ubicación de semáforos debido a aumento de accidentes

Ante la gran cantidad de accidentes registrados en la avenida Agustín Fernando de Pinedo y las intercepciones de Boquerón y la avenida Herminio Mendoza, además de avenida Agustín Fernando de Pinedo y las avenidas Heriberto Colombino y Eligio Ayala, se realizó el pedido a la corporación.

La propuesta fue del jefe operativo de la Policía Municipal de Tránsito, Críspulo Mareco y luego la Junta Municipal elevó la solicitud a la Intendencia municipal. Ahora el jefe comunal, Bernardo Villalba Ayala (ANR), debe decidir.

El aumento de accidentes de tránsito en las direcciones mencionadas y donde se tienen rotondas se debe principalmente a la falta de respeto a las reglas de tránsito y el aumento del tráfico vehicular.

Actualmente los semáforos que podrían cambiar de ubicación están instalados en la avenida Agustín Fernando de Pinedo, entre Dr. Gaspar Rodríguez de Francia y Tte. Agüero y en avenida Agustín Fernando de Pinedo entre Coronel Martínez y Dr. Marcial Roig Bernal.