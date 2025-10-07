Coronel Oviedo celebra 267 años de fundación y festeja el día de su patrona, la Virgen del Rosario

Ubicada a 132 kilómetros de Asunción, la ciudad se ha convertido en uno de los cascos urbanos más dinámicos de la región, con una población cercana a los 125.000 habitantes. Su economía es diversificada, con comercios de distintos rubros en el centro urbano y un crecimiento constante de sucursales empresariales y depósitos logísticos, aprovechando su ubicación estratégica en el corazón del país.

A la par de la fecha fundacional, Coronel Oviedo también celebra cada 7 de octubre a su Santa Patrona, la Virgen del Rosario. Las actividades religiosas iniciaron el pasado 27 de septiembre con el novenario, que culminó el domingo 5 de octubre, bajo el lema “Todos somos peregrinos de esperanza, especialmente los inmigrantes”. La víspera solemne fue ayer con confesiones, misa y una serenata en la explanada de la Catedral.

Hoy se desarrolló la festividad central de la Virgen del Rosario, con el lema “Testigos de la esperanza con la Virgen María y los Santos”. La jornada incluyó el tradicional Rosario de la Aurora a las 06:30, la misa central fue a las 07:30 y una procesión hasta la Plaza San Roque González de Santacruz, donde posteriormente se llevó a cabo la 4ª edición de la Feria Gastronómica “Jajotopapa Oviédope”, con danza, juegos para niños y espectáculos artísticos.

Mañana se prevé la conferencia de prensa para el lanzamiento del proyecto “Educación Vial” a las 8:00, frente al edificio municipal. En horas de la noche, a las 19:30, tendrá lugar el gran festival de niños y niñas de la Academia Sueños de Vida, frente al Palacio de Justicia, con acceso libre y gratuito. El jueves 9, a las 10:00, se realizará el cierre del proyecto “Palabras Vivas” – Biblioteca en Acción, en la Casa de la Cultura.

El viernes 10 de octubre, a las 08:00, se llevará a cabo el acto de conmemoración del fallecimiento del Coronel Florentín Oviedo, en el mausoleo que lleva su nombre. En horas de la noche, a las 20:00, se desarrollará el festival “Worship Night” en la Plaza de los Héroes.

Las celebraciones culturales continuarán durante todo el mes con diversas propuestas. El viernes 24 se presentará el libro “Antología Poética Amor y Vida”, de la escritora Mirna Duarte Frutos, en la Casa de la Cultura. Ese mismo día, de 15:00 a 20:00, se desarrollará el IV Congreso Jurídico de Coronel Oviedo, bajo el lema “Diversidad Jurídica y Justicia para Todos”, en el salón de eventos de la Universidad Católica.El domingo 26, desde las 8:00, tendrá lugar la competencia pedestre “Oviedo Runner”, sobre la avenida Mariscal Estigarribia.

Las actividades cerrarán el mes con la feria de clausura del proyecto “Recicla y Emprende”, prevista para el jueves 30, a las 8:00, en la explanada municipal, y el Gran Festival de Talentos Estudiantiles de Coronel Oviedo, el viernes 31 de octubre, a partir de las 19:00, también frente al edificio comunal.