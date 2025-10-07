Essap ajustó sus tarifas: estos son los nuevos precios

Desde ayer, prestaciones y servicios vinculados a la provisión de agua potable y alcantarillado sanitario de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) son más costosos. Según explicaron desde la institución, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) realizó un estudio técnico relacionado con los costos de insumos, materiales y manos de obra.

Entre los servicios que sufrieron un reajuste se incluyen, por ejemplo, el de desconexión y reconexión, taponamiento, derecho de conexión de agua potable y alcantarillado sanitario, cambios de ramal, suministro e instalación de medidores, limpieza de caja de medidor, verificación de instalaciones internas y destaponamientos.

La directora de Planificación Comercial de la Essap, María Betharram Torres, señaló que algunos de los servicios sufrieron reajustes después de al menos 10 y 14 años.

Detalló algunas de las variaciones:

Desconexión y reconexión: pasó de costar G. 49.000 a 138.470.

Medidores: De piso: 91.000 y de pared 131.500 a 391.700 y 435.300, respectivamente.

Derecho a conexión domiciliaria de 3/4: ahora cuesta G. 1.155.522 y anteriormente alcanzaba solo G. 907.650.

Vea todas las nuevas tarifas:

Precio del agua no cambia

La directora de Planificación Comercial de la Essap aclaró que el servicio de agua potable no sufrió ninguna variación.

La institución sostiene que este ajuste es una medida necesaria para continuar sosteniendo y mejorando la calidad del servicio.