Gatos del Buen Pastor fueron trasladados junto a las reclusas

El traslado de los gatos de la penitenciaría Buen Pastor se realizó este lunes, junto con el de las mujeres privadas de libertad, hacia la nueva penitenciaría de mujeres, según informó el Ministerio de Justicia (MJ).

Los animales, que durante años formaron parte del entorno cotidiano del penal cerrado, fueron llevados a un espacio especialmente acondicionado, con alimento, agua, zonas de descanso y areneros, según informó la cartera.

Desde el Ministerio de Justicia explicaron que los gatos “son parte del entorno cotidiano y emocional de quienes allí convivían”, por lo que su traslado fue planificado junto con el de las internas.

El operativo se realizó con apoyo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, que continuará supervisando la salud y el bienestar de los gatos en su nuevo hogar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cierre del Buen Pastor: ministro asegura que se elimina el hacinamiento entre reclusas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Operativo Umbral 2.0: nuevo modelo penitenciario

En total, unas 569 reclusas fueron trasladadas del Buen Pastor a un complejo penitenciario en la ciudad de Emboscada.

Lea más: Video: trasladaron a más de 500 reclusas del Buen Pastor en un megaoperativo militar y policial

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, informó que el traslado se enmarca dentro del “Operativo Umbral 2.0″ para eliminar el hacinamiento en penales y forma parte de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, impulsado por el Gobierno.