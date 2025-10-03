Indígenas levantan cierres de rutas tras reunión con nuevo presidente del Indi

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), anunció hace instantes que levantan los cierres de rutas que realizaban en distintos puntos del país, luego de conseguir la renuncia de Juan Ramón Benegas al frente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

Los representantes de la Articulación se reunieron esta tarde con el nuevo titular de la entidad, Hugo Ramón Samaniego Hermosilla, quien se comprometió a reabrir una sede del Indi en Asunción, lo que sirvió para que los indígenas vuelvan a sus casas y terminen con los cierres de rutas que realizaban en distritos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y el Chaco.

“Queremos el diálogo, queremos ver la situación de las comunidades que, están reclamando cosas justas, y sobre todo trabajar para que sean canalizados siempre”, manifestó el nuevo presidente del Indi.

Luego, agregó que “van a solicitar el pedido de las comunidades de contar nuevamente con una sede en la capital”.

Asamblea permanente

Mario Rivarola, presidente de la Anivid, afirmó tras la reunión con el nuevo titular del Indi que, decidieron levantar todos los cierres de rutas que realizaban en Concepción, Canindeyú, San Pedro, Caaguazú y el Chaco.

“Festejamos la primera reunión con el nuevo presidente del Indi, confiamos en él, vamos a estar cerca. El trabajo número 1 ahora debe ser la apertura de una sede en Asunción”, explicó.

No obstante, indicó que se declaran en asamblea permanente hasta tanto contar con el nuevo local. “De no confirmarse el tema de la sede, en cualquier momento vamos a tener que salir a la calle nuevamente”, remarcó.