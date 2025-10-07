Más de 32 mil adultos mayores, en riesgo de ceguera por cataratas

En el marco del Día Mundial de la Visión, que se conmemora cada 9 de octubre, la Fundación Visión Paraguay realiza un llamado urgente a la ciudadanía a priorizar la salud ocular. Aseguran que más del 80% de los casos de ceguera son evitables o tratables con la detección y el acceso a tratamientos oportunos.

“La vista es un tesoro que a menudo valoramos cuando corre riesgo. Nuestra misión es que cada paraguayo pueda ver un futuro lleno de claridad,” afirmó Olivia Gómez, directora de Programas de la Fundación Visión.

Alarmantes cifras nacionales: 32.000 personas en riesgo

Gómez resaltó que la urgente necesidad de acción se sustenta en cifras nacionales alarmantes. De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), en Paraguay existen alrededor de 1.200.000 personas mayores de 50 años. De este grupo, se estima que 32.000 (3.2%) padecen de problemas de ceguera y, el 70% de estos casos se deben a cataratas.

Archivos periodísticos de ABC durante 2023 y 2024 refuerzan esta realidad. En jornadas de atención realizadas en departamentos como Ñeembucú, durante los citados años, se han detectado hasta 180 personas adultas con problemas visuales, siendo las cataratas, la carnosidad y el desprendimiento de retina las patologías más comunes.

Cataratas y errores refractivos: causas tratables

Bajo el lema global “Ama tus ojos”, la campaña de la Fundación Visión se enfoca en las dos principales causas de discapacidad visual:

Errores refractivos: patologías como la miopía o el astigmatismo son la causas más comunes de problemas de visión en el mundo y la más sencilla de solucionar mediante un examen y la provisión de anteojos.

Cataratas: considerada la principal causa de ceguera reversible en adultos mayores, la catarata nubla el cristalino.

“La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más exitosos y seguros. Es devolverles una parte fundamental de su dignidad,” explicó Gómez.

La Fundación Visión, con más de 30 años de labor, hace un llamado a la acción colectiva para eliminar la ceguera evitable, garantizando que la salud ocular sea vista como un derecho y no un privilegio en Paraguay.