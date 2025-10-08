Acahay impulsa la perforación de pozos artesianos para garantizar el acceso al agua potable

Ante la agobiante realidad de falta de agua potable por la que están pasando los lugareños, la comunidad decidió no quedarse de brazos cruzados. En un gesto de unión y compromiso, la Junta de Saneamiento, presidida por David Escobar, organizó una maratón solidaria que permitió recaudar G. 15 millones.

Lea más: Pobladores preocupados por falta de agua, piden perforación de pozo en Acahay

Los fondos recaudados en la maratón serán destinados como contrapartida de la aguatera para la perforación de un nuevo pozo artesiano, actualmente en ejecución por parte de la Municipalidad local, explicó el intendente Aldo Lezcano (Alianza).

El ejecutivo municipal detalló que el pozo proyectado tendrá una profundidad estimada de entre 120 y 130 metros, totalmente entubado, y beneficiará directamente a los barrios 15 de Agosto, Santa Lucía, San Blas, San Francisco y parte del barrio Central, los sectores más afectados por la falta de agua.

El monto total de la obra supera los G. 70 millones y la Municipalidad de Acahay se comprometió a cubrir la diferencia económica necesaria para concretar el proyecto. Este apoyo permitirá garantizar la distribución segura y constante del agua a los hogares, aseguró el jefe comunal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gobernación se suma con un segundo pozo

El compromiso interinstitucional se refuerza con la participación del Gobierno Departamental, encabezado por la Dra. Norma Zárate de Monges, quien anunció la perforación de un segundo pozo artesiano. Esta nueva obra contará con motor y todos los accesorios requeridos para su funcionamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Acahay y Caapucú con emergencia sanitaria por falta de agua

La Junta de Saneamiento está a la espera de la concreción del segundo pozo, cuya perforación brindará una solución sostenible tanto para el casco urbano como para el sector conocido como Paso Pirí.