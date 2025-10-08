No vidente cae a un pozo: “Asunción es una trampa si tenés alguna discapacidad”

“Asunción es una trampa si tenés alguna discapacidad”, segura Sergio Palacios, quien cuenta con discapacidad visual y cayó a un pozo que estaba sin señalización adecuada en pleno microcentro capitalino.

En sus redes sociales explicó que mientras caminaba por la calle Ayolas entre presidente Franco y Benjamín Constan cayó a un pozo abierto, que –según vecinos– lleva más de dos meses sin que se cubra debido a las obras de cableado subterráneo que se llevan a cabo en todo el microcentro de Asunción.

“La caída me produjo golpes en todo el cuerpo y una herida cortante en el mentón, que requirió sutura en un hospital. Posteriormente, fui derivado a otro centro médico para realizar estudios más complejos debido a los fuertes dolores en el cuello causados por los golpes”, escribió en su cuenta de X.

Lamentó que la ciudad no sea inclusiva, que no se piensa en las personas con alguna discapacidad.

“Este incidente me lleva a preguntar ¿qué pasa cuando tu propia ciudad, por la que deberías poder movilizarte sin miedo y con seguridad, se convierte en una trampa si tenés alguna discapacidad. Y quién se hace responsable de reparar los daños que sufrí?”, manifestó.

También dijo que espera que su mala experiencia sirva para que las autoridades tomen conciencia y actúen en consecuencia.