Nacionales

Recolector resultó herido por una jeringa de residuo patológico

Un recolector de residuos patológicos resultó herido tras ser atravesado por una jeringa que traspasó una bolsa de desechos mientras realizaba su labor. El trabajador fue derivado al Instituto de Medicina Tropical para estudios médicos.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 15:21
En el círculo, la aguja de la jeringa de residuo patológico que clavó al recolector.
En el círculo, la aguja de la jeringa de residuo patológico que clavó al recolector.Gentileza

Un empleado encargado de recoger basura patológica sufrió una lesión luego de que una jeringa traspasara una bolsa de desechos y se le clavara en uno de sus muslos.

En las imágenes compartidas se observa cómo el objeto punzante atravesó el material de la bolsa destinada a residuos patológicos.

jeringa
Con resto de sangre, la parte del muslo del recolector que fue herido con una jeringa de residuo patológico.

En otra fotografía, mostrada por el propio trabajador, se aprecia la herida producida en su pierna.

Sometido a análisis médicos

Tras el incidente, el recolector fue trasladado al Instituto de Medicina Tropical (exLacimet) para realizar los análisis médicos correspondientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

jeringa
La bolsa de residuos patológicos en la que se encontraba la jeringa que clavó al recolector.

Intentamos obtener más información sobre su estado de salud y el caso, pero el trabajador se limitó a señalar que se encontraba realizándose estudios y que no tenía autorización de su empresa para brindar declaraciones.

Enlace copiado