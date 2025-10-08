Recolector resultó herido por una jeringa de residuo patológico

Un empleado encargado de recoger basura patológica sufrió una lesión luego de que una jeringa traspasara una bolsa de desechos y se le clavara en uno de sus muslos.

En las imágenes compartidas se observa cómo el objeto punzante atravesó el material de la bolsa destinada a residuos patológicos.

En otra fotografía, mostrada por el propio trabajador, se aprecia la herida producida en su pierna.

Sometido a análisis médicos

Tras el incidente, el recolector fue trasladado al Instituto de Medicina Tropical (exLacimet) para realizar los análisis médicos correspondientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Intentamos obtener más información sobre su estado de salud y el caso, pero el trabajador se limitó a señalar que se encontraba realizándose estudios y que no tenía autorización de su empresa para brindar declaraciones.