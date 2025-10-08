Yacyretá realiza mantenimiento integral de la Unidad Generadora N° 15

El área de Comunicaciones de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que la Unidad Generadora Nº 15 (U15) de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) se encuentra fuera de servicio debido a un mantenimiento programado, correspondiente al cumplimiento de las 35.000 horas de operación continua.

Los trabajos, enmarcados dentro del cronograma del Mantenimiento Programado (MAPRO), se desarrollan con total normalidad y están a cargo del personal del Departamento Técnico de la EBY, con recursos humanos y herramientas propias. El plazo estimado para la culminación de las tareas es de aproximadamente 60 días.

Durante este período, se lleva a cabo una revisión integral del conjunto turbina-generador. Las intervenciones incluyen trabajos en el generador, cojinetes, regulador de velocidad, sistema de excitación, sistemas auxiliares y el mecanismo de movimiento de los álabes de la turbina.

Según la EBY, todas las tareas se realizan conforme a los procedimientos recomendados por los fabricantes, además de basarse en la vasta experiencia adquirida por el personal técnico durante décadas de operación y mantenimiento.

Además del mantenimiento rutinario, se aprovecha esta parada técnica para avanzar en la modernización de los sistemas de protección eléctrica y control de la unidad generadora, proyectos actualmente en desarrollo dentro de la entidad.

En paralelo, se ejecutan trabajos en el transformador principal y en la estación de maniobras de 500 kV (GIS - SF6), así como en componentes eléctricos vinculados a la U15.

También se realiza la adecuación del sistema de protección contra incendios de los generadores, reemplazando la antigua tecnología de CO₂ a alta presión por un moderno sistema de baja presión, más seguro y eficiente.

Asimismo, técnicos de la CHY desarrollan trabajos estructurales en los puentes grúa principales, como parte de las acciones preparatorias para futuras rehabilitaciones de generadores y turbinas, previstas dentro del Programa de Rehabilitación del Parque Generador.

Por último, la EBY comunicó que en la Esclusa de Navegación se realiza el mantenimiento general de las compuertas de segmento, responsables del llenado y vaciado del cuenco durante las maniobras de esclusado, con el objetivo de asegurar la continuidad del tránsito fluvial y la confiabilidad del sistema.

